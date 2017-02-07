FETÖ davasında parmak izli kitap savunması

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan Ayşe Özgül savunmasında, Bylock kullanmadığını, evinde bulunan kitabı ise hiç okumadığını iddia ederek, "Eğer okumuş olsaydım kitap yıpranırdı ve her sayfasında parmak izim olurdu" dedi.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Özgül yargılandı. Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu Ayşe Özgül, Bylock kullandığı ve evinde Zaman gazetesinin yayını olan '17/25 Aralık Sonrası İtiraflar, Yalanlar, Çarpıtmalar' isimli kitap bulunması nedeniyle savunmada bulundu. Evinde bulunan kitabı hiç okumadığını ifade eden Ayşe Özgül, "Ben ilk gözaltına alındığımdan beri Bylock kullanmadığımı kesin bir şekilde ifade ettim. Zaten kullandığım cep telefonumu ve laptopumu kendim teslim ettim. Bylock programının bulunduğu iddia edilen cep telefonu hattımı da yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum. O hattı benim dışımda kullanan yoktur. Bylock programını daha önce televizyonlarda duymuştum ama gözaltına alınana kadar nasıl yazıldığını bile bilmiyordum. Telefonuma Bylock yüklemedim ve kullanmadım. Başkası yüklemişse bilemem. Bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Evimde bulunan kitabı hiç okumadım. Eve nasıl ve nereden geldiğini bilmiyorum. Eğer okumuş olsaydım kitap yıpranırdı ve her sayfasında parmak izim olurdu" diye konuştu

Lise döneminde terör örgütünün dershanelerine gittiğini ve öğrenciliğinde evlerinde kaldığını söyleyen Ayşe Özgül, "2008'de liseden mezun olduğum zaman 1 yıl cemaat yurtlarında kaldım. Bursa'da üniversiteye yerleştikten sonra 2009'dan 2010'un ortalarına kadar cemaat evlerinde kaldım. Birlikte o evlerde kaldığım kişilerin adını hatırladığım kadarıyla emniyete verdim. Evden sorumlu olan kişinin adını da verdim. Beraatimi talep ediyorum. Ben milliyetçi bir ailede yetiştim. Bu itham beni ve ailemi rencide ettiği için ailemi mahkemeye bile çağıramadım" diye kendini savundu.

YASAKLI BİR KİTAP DEĞİL

Özgül'ün avukatı Fedai Okumuş ise sanığın evinden çıkan kitabın yasaklı bir kitap olmadığını belirterek, "Müvekkilim, cemaat ve hükümetin sıkı fıkı olduğu dönemde sadece dershanelerine gitmiş ve evlerinde kalmıştır. Devlet ile hükümetin ilişkisi kalmayınca asla o yapıyla bir ilişkisi olmamıştır. Bylock programı 2014 yılında kullanılmıştır. Müvekkilimin Bylock yüklediği iddia edilen hattı ise 2016 yılında kullanmıştır. Müvekkilimin evinde bulunan kitap yasaklı bir kitap değildir. Kitap yüzünden bir suçlama yapmak fikir ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır" dedi.

Mahkeme, dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.