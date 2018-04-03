FETÖ Ana Davası: Kendini kelepçeletip Akıncı Üssüne götürterek darbe suçundan kurtulmaya çalışmakla suçlanan komutanın savunması alındı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-ARALARINDA 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 sanıklı İstanbul'daki ana darbe davasının 22. duruşması yapıldı.

Darbe gecesi darbenin başarısız olacağını anladıktan sonra gece 04.00 sıralarında kendini kelepçeleterek Akıncı Üssüne mağdur sıfatıyla götürtmekle suçlanan Tümgerenal Fethi Alpay, savunmasını yaptı. Darbeci ve FETÖ'cü olmadığını savunan Alpay, böyle bir mizansen de yapmadığını öne sürdü.

Dün yapılan 21. duruşmada Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9 firari sanık ile tutuksuz sanık Erdal Öztürk'ün dosyasının ayrılmasından sonra 14 tutuklu sanık ile devam edilen davanın 22. duruşması Kartal'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapıldı.

Davanın öğleden sonra yapılan oturumunda darbe sürecinde Hava Harp Okulu komutanı olarak görev yapan, darbe sonrası ihraç edilen tutuklu sanık Tümgeneral Fethi Alpay, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaptı.

Darbe girişimi gecesi Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılan Fethi Alpay, düğünde diğer generaller ile birlikte kelepçelenerek derdest edildiğini belirterek, iddia edildiği gibi kendisi ile birlikte kelepçelenen generallere kendileri ile birlikte hareket etmeleri yönünde teklifte bulunmadığını söyledi.

Düğündeki diğer generallerden bazılarının Ankara'ya Akıncı Üssüne, bazılarının da Fenerbahçe Orduevine götürüldüğünü hatırlatan Alpay, kendisinin de MAK timleri tarafından gece saat 02.00'da komutanlığını yaptığı Hava Harp Okulu'na iradesi dışında götürüldüğünü belirterek, burada darbeyi organize ettiği yönündeki iddiaları kabul etmedi.



KENDİNİ KELEPÇELETEREK SUÇTAN KURTULMA YÖNÜNDE MİZANSEN YAPTIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Darbenin başarısız olması üzerine saat 04.00 sıralarında Hava Harp Okulu'nun kameralarını verdiği talimatla söktürdüğü, ardından da kendisini kelepçeleterek Akıncı Üssüne götürttüğü, bu şekilde yaptığı mizansen ile suçtan kurtulmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları da kabul etmeyen Fethi Alpay, "Ben her zaman demokrasiden ve hukuktan yana oldum. Seçilmiş hükümete karşı askeri darbe yapanlara her zaman karşı oldum. 15 Temmuz'da yaratılan kaos ortamını hiçbir zaman desteklemedim. Bu girişimde bulunanları lanetliyorum" dedi.

16 Temmuz akşamı Akıncılar Üssü'nden darbecilerin elinden kurtulduktan sonra diğer mağdurlarla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiğini söyleyen Alpay, "Burada savcılık talimatıyla gözaltına alındım. 18 Temmuz tarihinde hakim karşısına çıktım. Burada WhatsApp gurubunu öğrendim" iddiasında bulundu. .

Bugüne kadar kendisi ile ilgili 10 tanık dinlendiğini hatırlatan Alpay, "Şu ana kadar dinlenen tanıklardan hiçbiri hakkımda somut ifadelerde bulunamamıştır. İddianamedeki, darbe öncesi toplantının düzenlenmesi, soyut iddialara dayanan silahlı terör örgütü üyesi olmak gibi suçlamaları reddediyorum, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Alpay, "Ben FETÖ'cü değilim. Darbeci değilim. Söylendiği gibi düğünde bazı kişileri darbeye davet edecek kadar da cahil değilim. Tanık beyanlarına katılarak yapılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Darbe girişimini organize eden toplantılar yaptığım şeklindeki tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Karargahta kameraları söktüğüm iddiası yalandır, kameraları kimin söktüğünü bilmiyorum. 15 Temmuz darbe girişimini koordine ettiğime dair iddiada bulunulması hukuka aykırı bir durumdur. Ne planlama ne de icra safhasında yer almadım" iddiasında bulundu.

Yurtta Sulh Konseyi İstanbul üyeliği ile suçlandığını hatırlatan Alpay, "WhatsApp gurubunda bulunmamdan dolayı bu suçla suçlanıyorum. Adımın WhatsApp grubuna yazılmış olması şahsıma kurulan komplonun bir göstergesidir. Burada benim iradi bir davranışım söz konusu değildir." diye konuştu.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tüm suçlamaları reddeden Alpay, darbeye ilişkisinin olmadığını savunarak tahliyesine karar verilmesini, dosyasının da bu dava dosyasından ayrılarak Hava Harp Okulu dosyası ile birleştirilmesini istedi.

Duruşma diğer tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları amacıyla yarın sabaha ertelendi.