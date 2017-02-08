Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

FETÖ 'abla'sı kadın öğretmen, polisteki ifadesini kabul etmedi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet eşlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Büşra Canbay'ın yargılanmasına başlandı. Kimyager olan eşi Fuat Canbay'ın...

FETÖ 'abla'sı kadın öğretmen, polisteki ifadesini kabul etmedi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet eşlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Büşra Canbay'ın yargılanmasına başlandı.
Kimyager olan eşi Fuat Canbay'ın ardından 27 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanan öğretmen Büşra Canbay sorgusunda itirafçı olmuştu. Büşra Canbay, emniyette ve sulh ceza mahkemesindeki ifadesinde 'emniyet eşlerinden sorumlu abla' olduğunu, cemaat sohbetlerini düzenlediğini, eşinin 'Mahmut' kod adlı 'emniyet abisi' olduğunu itiraf etmişti. Büşra Canbay ayrıca cemaate ait evlerde kaldığını, 2012 yılında yapılan KPSS sınavında kendisine soruların verildiğini, bu şekilde öğretmen olarak atandığını, eşi ile katalog evliliği yaptığını, Bylock ve Eagle programlarını kullandığını, programları da kendisine eşinin yüklediğini itiraf ederek, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istedi.
Büşra Canbay bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde emniyetteki ifadelerini baskı altında verdiğini söyleyerek ifadelerini reddetti. Sulh ceza mahkemesindeki ifadesini de reddeden Büşra Canbay, abla olmadığını, Bylock kullanmadığını iddia etti.
Büşra Canbay ifadesini baskı altında verdiğini ve ifade sırasında eşini gördüğünü çok perişan halde olduğunu, bu sebeple itirafçı gibi ifade verdiğini söyledi.
Mahkeme heyeti Canbay'ın tutukluluk haline devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.