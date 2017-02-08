FETÖ 'abla'sı kadın öğretmen, polisteki ifadesini kabul etmedi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet eşlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Büşra Canbay'ın yargılanmasına başlandı.

Kimyager olan eşi Fuat Canbay'ın ardından 27 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanan öğretmen Büşra Canbay sorgusunda itirafçı olmuştu. Büşra Canbay, emniyette ve sulh ceza mahkemesindeki ifadesinde 'emniyet eşlerinden sorumlu abla' olduğunu, cemaat sohbetlerini düzenlediğini, eşinin 'Mahmut' kod adlı 'emniyet abisi' olduğunu itiraf etmişti. Büşra Canbay ayrıca cemaate ait evlerde kaldığını, 2012 yılında yapılan KPSS sınavında kendisine soruların verildiğini, bu şekilde öğretmen olarak atandığını, eşi ile katalog evliliği yaptığını, Bylock ve Eagle programlarını kullandığını, programları da kendisine eşinin yüklediğini itiraf ederek, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istedi.

Büşra Canbay bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde emniyetteki ifadelerini baskı altında verdiğini söyleyerek ifadelerini reddetti. Sulh ceza mahkemesindeki ifadesini de reddeden Büşra Canbay, abla olmadığını, Bylock kullanmadığını iddia etti.

Büşra Canbay ifadesini baskı altında verdiğini ve ifade sırasında eşini gördüğünü çok perişan halde olduğunu, bu sebeple itirafçı gibi ifade verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti Canbay'ın tutukluluk haline devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.