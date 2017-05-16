Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Kara Harp Okulu imamı olduğu belirtilen 36 yaşındaki Şamil Gülen adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri ayağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu olan Şamil Gülen Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu olan örgütün Kara Harp Okulu imamı olduğu belirtilen Şamil Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, Sakarya'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi de adliyeye sevk edildi.

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