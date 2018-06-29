Fethiye’ye Çinlilerin ilgisi artıyor

MUĞLA, () - FETHİYE'de bu yıl turizm sektöründe yüzler gülüyor. En çok turistin geldiği İngiltere pazarında, geçen yıla oranla yüzde 40’lık bir artış yaşanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fethiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları, “Fethiye, Avrupa’nın yanı sıra Uzak Doğu’da da tanınan önemli bir turizm bölgesi” dedi.

Turizm sektörünün genelinde 2-3 yıl öncesinde oluşan sıkıntılı durum Fethiye’yi de etkilemişti. Son zamanlarda düzelmeye başlayan sektörde, İngiltere’den en çok turist çeken Fethiye oldu. Almanya, Hollanda ve Belçika pazarlarında da geçen yıla kıyasla yüzde 25’lik bir artış bekleniyor. Ayrıca Fethiye’ye gelen Rus ve Ukraynalı turist sayısında da geçen yıla oranla bir artış söz konusu.

RUS TURİST SAYISINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, “Geçtiğimiz yıla oranla bu pazarda, Rusya Ukrayna için 2018 sezonunda yüzde 65 artış bekliyoruz. Üç yıl önce bölgemizde ağırlığı olmayan Rus pazarının 2018 sezonu itibariyle bölgemizin ikinci büyük pazarı olması bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.

ARTIK UZAK DOĞU’DA DA TANINIYOR

Fethiye’nin önemine değinen FETOB Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları, “Fethiye sadece Avrupa’da ve Türkiye’de değil, artık Uzak Doğu’da da tanınmış bir destinasyon haline geliyor. Fethiye Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Çin Survivor programı ile Fethiye Ölüdeniz çok ilgi gördü. Yaklaşık 800 milyon Çinli’ye ulaşıldı. Ve Fethiye’nin tarihsel, kültürel ve coğrafik güzellikleri Çin’e tanıtıldı ve Çinlilerin Fethiye’ye akını oluştu” şeklinde konuştu.

“İNSANLARIN FETHİYE’YE GELMESİ İÇİN BİRÇOK NEDEN VAR”

Özellikle kültür turizminin çok öne çıkmaya başladığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi, “Bütün Anadolu’nun kadım toprakları gibi Fethiye’nin de milattan önce 5 bin yılına kadar giden geçmişe sahip. Yani kültürel, tarihsel ve coğrafi anlamda büyük önemi var. O yüzden Fethiye’de sadece deniz, kum ve deniz değil, macera, dalış, yürüyüş ve yamaç paraşütü gibi her türlü alternatif mevcut. Tatil köylerimiz var, butik otellerimiz çoğaldı. İnsanların Fethiye’ye gelmemesi için çok fazla neden olması lazım, öyle bir neden yok. Fethiye’ye gelmeleri için birçok neden var. O anlamda ben çok iyi geçeceğini umduğum sezonda herkese bol, bereketli, kazançlı günler diliyorum” dedi.

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