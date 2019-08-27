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Fethiye'deki satırlı trafik magandası yakalandı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsünün üzerine otomobilinden aldığı satır ile yürüyen saldırganın H.B.G.(22) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan...

GENEL 27.08.2019, 15:03
Fethiye'deki satırlı trafik magandası yakalandı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsünün üzerine otomobilinden aldığı satır ile yürüyen saldırganın H.B.G.(22) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.B.G., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.
Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, karayolunda seyreden otomobil ve minibüsün sürücüleri arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada trafik ışıklarında kırmızı yandı. Araçlar dururken, 48 ABS 712 plakalı otomobilinin sürücüsü eline aldığı satırla, minibüse doğru yürüyüp, sürücünün bulunduğu cama yaklaştı. Elindeki satırla minibüs sürücüsüne tehditler savuran öfkeli sürücünün o anları, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. 
Sürücü elindeki satırla tekrar otomobiline binerek, olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine harekete geçen polis, satırlı sürücünün yakalanması için araştırma yaptı. Araç plakasından kimliği tespit edilen H.B.G., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan adli işlem yapılan H.B.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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