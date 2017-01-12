Fethiye'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Ev ve araçlarında yapılan aramalarda bonzai, esrar ve çalıntı motosiklet ele geçirilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri geçen salı günü, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda E.B., B.K., V.K., U.K., K.K., O.D. ve B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada ise 35 gram bonzai, 13.13 gram esrar ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.K. ve Y.S.'nin askerde, C.D. ve V.Ç.'nin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltındaki şüpheliler dün 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliye sevk edildi. U.K., V.K., O.D. ve K.K. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İlçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, son 3 ayda 13 ayrı operasyonda 300 gram esrar, 46 uyuşturucu hap, 5.32 gram bonzai ele geçirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.