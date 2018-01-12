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Fethiye'de ölü caretta bulundu

FETHİYE'de balıkçılar tarafından ölü 'caretta caretta' bulundu. Olta yuttuğu belirlenen caretta caretta'nın suda boğularak öldüğü belirlendi. Bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye Körfezi'nde balıkçılar tarafından ölü careta caretta...

Fethiye'de ölü caretta bulundu
FETHİYE'de balıkçılar tarafından ölü 'caretta caretta' bulundu. Olta yuttuğu belirlenen caretta caretta'nın suda boğularak öldüğü belirlendi.
Bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye Körfezi'nde balıkçılar tarafından ölü careta caretta bulundu. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek, yetiştin deniz kaplumbağası, çapa yardımıyla balıkçılar tarafından sudan çıkartılarak tekneye alındı. Balıkçılar, misina yuttuğu belirlenen deniz kaplumbağasını karaya götürüp, durumu merkezi Ortaca İlçesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi. DEMAMER görevlileri, 70 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki, 1 ay önce öldüğü sanılan deniz kaplumbağasını incelenmek üzere teslim alıp götürdü. Deniz kaplumbağasının ilk belirlemelere göre olta yuttuğu, kollarına dolanan misina nedeniyle boğularak telef olduğu belirtildi.

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