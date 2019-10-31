Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim oldu (2)

CİNAYETİN NEDENİ GENÇ KADININ TELEFONUNA GELEN MESAJMIŞ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, villasında birlikte alkol aldığı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldüren Hasan Aydın'ın (36) babası Orhan Aydın, cinayetin genç kadının telefonuna gelen bir mesaj yüzünden işlendiğini iddia etti. Baba Aydın, "Oğlum, Asena ile altı yıldır beraberdi. Sürekli tartışma yaşıyorlardı. 7 ay önce Fethiye'ye gelip, burada yaşamaya başladılar. Olaydan 2 gün önce İstanbul'dan gelen Asena'nın telefonuna, olay gecesi bir erkekten 'Merhaba' diye mesaj gelmiş. Asena da 'Sizi tanımıyorum' diye cevap yazmış. Ancak karşı taraf 'Nasıl tanımazsın? Daha 2 gün önce İstanbul'da beraberdik ya' diye karşılık vermiş. Bu mesajları okuyan oğlum, Asena'yı öldürmüş. Daha sonra Asena'nın cep telefonunu alıp, İstanbul'a gitmiş. Olayı diğer oğlum ikizi Hüseyin'e anlatmış. O da polise teslim olması gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine oğlum, polise teslim olmuş, telefonu da polislere vermiş. Üzgünüz" dedi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()



