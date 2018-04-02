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Fethiye'de batan dalış teknesindeki 71'i öğrenci, 79 kişi kurtarıldı (3)- Yeniden

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan dalış teknesindeki 71 üniversite öğrencisi ve 8 tekne mürettebatı, yüzerek çıktıkları kayalıklardan Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Fethiye...

Fethiye'de batan dalış teknesindeki 71'i öğrenci, 79 kişi kurtarıldı (3)- Yeniden
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan dalış teknesindeki 71 üniversite öğrencisi ve 8 tekne mürettebatı, yüzerek çıktıkları kayalıklardan Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bugün saat 11.00 sıralarında ilçenin Hamam Koyu açıklarında bir dalış teknesinin battığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 hücumbot ve 1 helikopter gönderildi. Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Havadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmalarında, dalış eğitimi için gelenlerin bulunduğu teknenin su alıp, rüzgarın etkisiylede yan yatarak kısa sürede battığı öğrenildi. Dalış eğitimi için İstanbul'daki bir üniversiteden geldikleri öğrenilen 71 üniversite öğrencisi ile teknenin 8 mürettabatının yüzerek yaklaşık 20 metre kadar ilerideki kayalıklara çıktıkları tespit edildi. Kayalıklarda mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Ancak rüzgar nedeniyle kurtarma botlarının kayalıklara yanaşmasında sıkıntı yaşandı. 3 saatlik çaba sonucunda kurtarılan 79 kişi, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Bir süre suda sonrasında da ıslak olarak kayalıklarda kaldıkları için vücut sıcaklıkları düşerek, hipotermiye girdikleri belirlenen 4 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, "Bugün saat 09.00 sıralarında, odamıza kayıtlı 22 metre uzunluğundaki 'Mermaid' isimli tekne İstanbul'dan dalış eğitimi için gelen 71 üniversite öğrencisi ve 8 mürettabı ile denize açılmış. İlk belirlemelere göre su alıp, batmış. Kısa sürede odamıza ait kurtarma ekiplerinin de katılımıyla teknenin battığı bölgeye ulaşıp, yakındaki kayalıklara sığınarak hayatta kalmayı başaranları kurtardık. Allah'a şükür bir can kaybı yaşanmadı. Öğrencilerimizi de aileleri ile görüştürdük. Hava muhalefeti nedeniyle biraz sıkıntı yaşansa da mahsur kalanlar kurtarıldı" dedi.
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de "Gelen ihbar doğrultusunda, ben de Sahil Güvenlik ekiplerimizle birlikte olay yerine gittim. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kısa sürede öğrenci arkadaşlarımızı ve dalış ekibi personelini kayalıklardan kurtardık. Şu anda da sağlık kontrollerini yaptırıyoruz" diye konuştu.

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