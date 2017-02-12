Fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde baharın müjdecisi erkenci badem ağaçları çiçek açtı.

Yurt genelinde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Fethiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. İlçede günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken, Ovacık Mahallesi'nde badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların şubat ayında çiçek açmasını şaşkınlıkla karşılayan bazı vatandaşlar, bademlerin dalları arasında fotoğraf çektirdi. Sıcak havayı fırsat bilerek çıktığı gezintide badem ağaçlarıyla karşılaşan diyaliz hemşiresi Hafize Altıntop, çiçeklerin baharın müjdecisi olduğunu söyledi. Fethiye'de sıcak bir hafta sonu geçirdiklerini kaydeden Altıntop, "Arılar, kuşlar, çiçekler bugün her şey çok güzel. Bütün yurtta kar ve soğuk hava etkili olurken buraya bahar erken geldi. Bizde güzel günü değerlendirip, geziyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI