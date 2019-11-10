Fethiye'de Ata'ya saygı için otobüsler sefere gecikmeli çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde saat 09.00'da sefere çıkacak olan otobüsler, Ata'ya saygı için 10 dakika gecikmeli hareket etti. Bazı firmalar da şehit ailelerine seferleri ücretsiz yaptı.

Türkiye'nin birçok yerinde Atatürk'ü anmak için etkinlikler düzenlenirken, Fethiye Otogarı'nda da şehirlerarası otobüs terminalinde 09.00 seferine çıkacak otobüsler bekledi. Saatler 09.05'te ise tüm yolcular ve şoförler otobüslerin önünde saygı duruşuna geçti. Bir otobüs firmasının Fethiye Terminali Müdürü Cenk Kurt "Otogardaki otobüsler bugün 09.00 da sefere çıkmadılar. 10 dakika gecikmeli olarak seferlerine başladılar. Atamız'a saygımızdan dolayı böyle bir karar aldık" dedi. Ayrıca bazı otobüs firmaları da bugüne özel şehit ailelerinin birinci derece yakınlarına ücretsiz olarak bilet verdi.