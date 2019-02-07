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Fethiye'de ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ambulansın otomobile çarptığı kazada 2'si sağlık personeli 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. İnlice Mahallesi'nde rahatsızlanan...

Fethiye'de ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ambulansın otomobile çarptığı kazada 2'si sağlık personeli 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. İnlice Mahallesi'nde rahatsızlanan bir hastaya giden Özkan Kapulu yönetimindeki 48 AG 975 plakalı ambulans, kavşakta, Hatice Köroğlu yönetimindeki 48 PT 413 otomobile sürücü kapısı kısmından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Köroğlu, araçtaki Ayşe Tol, ambulansta bulunan sağlık personeli Neslihan Yılmaz ve Sümeyra Uğur yaralandı. Ambulans şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hasta için de başka ambulans gönderildiği öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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