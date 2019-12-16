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Fethiye'de ağaç kesimine tepki

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün planlı ağaç kesimi, çevreciler ve mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Koru Mahallesi'ndeki kesim alanında toplanan yaklaşık 60 çevreci ve mahalle sakini, Fethiye Orman...

GENEL 16.12.2019, 20:42

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün planlı ağaç kesimi, çevreciler ve mahalle sakinleri tarafından protesto edildi.
Koru Mahallesi'ndeki kesim alanında toplanan yaklaşık 60 çevreci ve mahalle sakini, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nün ağaç kesimini durdurmasını istedi. Çam ağaçlarına 'Beni yakacaklar', 'Ben yaşamak istiyorum', 'Ben sincapların yuvasıyım' yazılı dövizler asan eylemciler, alkışlarla protesto eylemi yaptı. Ayı kostümü giyen bir çevreci ise kesim alanında dolaşarak ağaçlara sarıldı.
Grup adına açıklama yapan Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, mahallelerine ve ormana sahip çıkmak için toplandıklarını belirterek, Bu alan 30 yıl önce yandı. Orman işletme görevlileri ile birlikte biz bu alana ağaçlar diktik, bu hale geldi. Burası mahallemizin bahçesidir. En güzel ormanlık alanlarından biridir. Daha çok genç ağaçlardır. Yola yakın olması nedeniyle tercih ediliyor. Oysa planlı kesime çok daha uygun alanlar var. Sadece kesim ve ulaşım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle buranın tercih edilmesine karşı çıkıyoruz. Bu ağaçlara kıymayın. Lütfen sesimizi duyun dedi. Konuşması sırasında Muhtar Göztepe'nin gözlerinin dolduğu görüldü.
GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMASI
Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise kesimlerin yeni bir uygulama olmadığını belirtti. Kesim yapılan alanlara yeni ağaçların dikileceğini belirten yetkililer, uygulamanın gençleştirme çalışması olduğunu kaydetti.

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