Fethiye'de 9 insan kaçakcısı tutuklandı

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 260 mülteciyi yasa dışı yollardan İtalya'ya götürmeye hazırlandıkları sırada jandarma tarafından yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si adlı kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 25 Aralık'ta, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' adlı tekneye, Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. Suriye, Pakistan, Sri Lanka, Filistin, Eritre, Lübnan, İran ve Irak uyruklu 148 mülteci teknede, minibüslerle koya getirilen 112 mülteci ise tekneye binmeye hazırlanırken yakalandı.

Mültecileri ilçeye getiren ve tekneyle yurt dışına götürmeye hazırlanan kaptan ve organizatörlerin de aralarında bulunduğu 1'i Suriyeli, 10'u Türk toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden organizatör olduğu belirtilen Osman K. (51) ve Suriyeli tekne kaptanı İmmad S. (31) ile Emrullah D. (29), Veli K. (39), Özgür A. (27), Murat Y. (33), Özgenç E. (37), Samet M. (29) ve Akif P. (47) 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' suçundan tutuklandı. İbrahim H. (41) ve Hasan Ç. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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