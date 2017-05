Fethi Sekin'in heykeli şehit olduğu adliye önüne dikilecek

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Şehit Polis Fethi Sekin adına düzenlediği Anıt Heykel Yarışması'nın ödülleri törenle dağıtıldı. Can Akdaş'ın birinci olan heykelinin, kaidesiyle birlikte 5.5 metre yükseklikle Sekin'in şehit düştüğü adliye önüne dikileceği belirtildi. Başkan Kocaoğlu, kahraman polis memurunu "İzmir'e yapılan saldırıyı önlemek ve vatandaşımızı korumak için kahramanca mücadele etti. Hayatını kaybetti ama çok büyük bir felaketi önledi" sözleriyle andı.

İzmirliler, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fethi Sekin adına düzenlediği 'Anıt Heykel Yarışması'na katılan yarışmacıların ödülleri törenle verildi. Kültürpark 1 No'lu Hol'de düzenlenen törene şehit polisin eşi Rabia Sekin ile kardeşi Fikret Sekin de katıldı. 37 eserin yarıştığı 'Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması'nda Can Akdaş'ın birinci olan heykelinin, kaidesiyle birlikte 5.5 metre yükseklikle Sekin'in şehit düştüğü adliye önüne dikileceği bildirildi. Yarışmada birinciliği Can Akdaş, ikinciliği Ümit Öztürk, üçüncülüğü ise Hüseyin Yüce'nin eseri kazandı. Mansiyon ödülleri ise Harun Atalayman, Derya Ersoy - Ali Yaldır - Zafer Dağdeviren, Ferit Furuncu, Hüsnü Ertuğ Atlı ve Müge Olçum'a verildi. Derece giren eserler, 24 Mayıs'a kadar Kültürpark 1 No'lu Hol'de ziyaret edilebilecek.

"KAHRAMANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fethi Sekin'e minnet ve şükran duygularını anlatmak için, şehit düştüğü Adliye'ye 300 metre uzaklıktaki Parkİzmir'e adını verdiklerini hatırlatarak, "Adliye'nin olduğu caddeye yine onun ismini verdik. Ayrıca Sayın Başsavcımla beraber, Fethi Sekin'in Adliye önüne, şehit düştüğü yere bir heykelinin koyulmasını konuşmuştuk. Şimdi bu görevimizi yerine getiriyoruz. Şehidimizi minnetle anıyorum. Böyle kahramanlarımız oldukça, Türkiye'nin sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın "Bir kahramanın ardından, güzel bir kentin o kahramana nasıl sahip çıktığını görüyorum. Bu toprakların hepimizin olduğunu hatırlattığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle bir kahramanın müdürü olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI