Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Festival için gelen yabancı öğrencileri evlerinde ağırladılar

BALIKESİR'in Manyas ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gelen 17 yabancı öğrenci, buradaki aileler tarafından misafir edildi. Manyas Belediyesi sponsorluğunda Anadolu Folklor Vakfı tarafından organize...

Festival için gelen yabancı öğrencileri evlerinde ağırladılar
BALIKESİR'in Manyas ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gelen 17 yabancı öğrenci, buradaki aileler tarafından misafir edildi.
Manyas Belediyesi sponsorluğunda Anadolu Folklor Vakfı tarafından organize edilen ve Manyas’ta ilki düzenlenen çocuk festivaline katılmak üzere Çin, Bulgaristan ve Kırgızistan'dan gelen öğrenciler, ilçedeki aileler tarafından evlerinde ağırlandı. Çinli 2 kız öğrenciyi misafir eden Kübra ve Adnan Tüfekli çifti, yapılan organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Misafir ettiğimiz Li ve Han isimli iki kız çocuğu, oğlum Mehmet ve kızım Şevval ile yeni arkadaşlıklar kurdu. Çin'den gelen iki çocuğumuza kendi kültürümüzü öğretmeye çalışırken bizler de onların kültürlerini öğrenmek için çaba sarf ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız bizlere soruyor, 'nasıl anlaşıyorsunuz' diye. Ancak çocuk dili evrenseldir. Bu festival sayesinde tüm dünya biz Türklerin ne kadar misafirperver olduğunu bir kez daha anlamış olacak. Festival boyunca misafir ettiğimiz iki çocuğumuza çok alıştık. Şimdi onlardan ayrılmak bizleri biraz üzecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328