Festival için gelen yabancı öğrencileri evlerinde ağırladılar

BALIKESİR'in Manyas ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gelen 17 yabancı öğrenci, buradaki aileler tarafından misafir edildi.Manyas Belediyesi sponsorluğunda Anadolu Folklor Vakfı tarafından organize edilen ve Manyas’ta ilki düzenlenen çocuk festivaline katılmak üzere Çin, Bulgaristan ve Kırgızistan'dan gelen öğrenciler, ilçedeki aileler tarafından evlerinde ağırlandı. Çinli 2 kız öğrenciyi misafir eden Kübra ve Adnan Tüfekli çifti, yapılan organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Misafir ettiğimiz Li ve Han isimli iki kız çocuğu, oğlum Mehmet ve kızım Şevval ile yeni arkadaşlıklar kurdu. Çin'den gelen iki çocuğumuza kendi kültürümüzü öğretmeye çalışırken bizler de onların kültürlerini öğrenmek için çaba sarf ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız bizlere soruyor, 'nasıl anlaşıyorsunuz' diye. Ancak çocuk dili evrenseldir. Bu festival sayesinde tüm dünya biz Türklerin ne kadar misafirperver olduğunu bir kez daha anlamış olacak. Festival boyunca misafir ettiğimiz iki çocuğumuza çok alıştık. Şimdi onlardan ayrılmak bizleri biraz üzecek" dedi.

FOTOĞRAFLI