Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

Festival Çarşısı'ndaki yangının zararı 1 milyon TL

ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi'ndeki Festival Çarşısı'nda dün çıkan yangında zararın 1 milyon TL civarında olduğu açıklandı. Dün öğle saatlerinde Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması...

Festival Çarşısı'ndaki yangının zararı 1 milyon TL
ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi'ndeki Festival Çarşısı'nda dün çıkan yangında zararın 1 milyon TL civarında olduğu açıklandı.
Dün öğle saatlerinde Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın ardından mağdur esnafın sorunları ile ilgilenen Festival Çarşısı Halk Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Canoğlu, çarşıdaki 540 işyerinden 116'sının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Canoğlu, hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını da belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in dün Festival Çarşısı'nda yaptığı inceleme ardından, bugün temizlik işçilerinin sabah saatlerinden itibaren temizlik yapmaya başladığını aktaran Muzaffer Canoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu anda yanan bölümler temizlik işçileri tarafından kaldırılıyor. Elimizden geldiği kadar yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Alt taban, üst taban değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 1 milyon TL kadar hasar tespiti görülüyor. Bunun asıl oranlarını verecek olan yetkililerdir. Bilirkişi bunu bize aktardığı zaman, biz de size açıklayacağız. Esnaf arkadaşlarımız da bize taleplerini bildirdikleri takdirde, biz de yetkili kurumlara bunu ileterek yaralarını sarmaya çalışacağız."
Festival Çarşısı'nda yangından etkilenmeyen 8 metrekarelik berber dükkanını açarak müşterilerine hizmet veren Hüseyin Karaçizmeli, yangın haberini Varsak'taki evimde aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Buradaki müşteri arkadaşlarımız beni telefonla bilgilendirdi. Bunu önce şaka algıladım. Sonradan farkına vardım ama Varsak'tan buraya gelene kadar biraz zaman geçti. Bizim dükkanımızda Allah'a şükür fazla bir şey yok, ama diğer esnaf arkadaşların baya bir zararı var. Biz yine işimize devam ediyoruz ama Allah yardımcımız olsun. Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz."
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314