Feslikan Yaylası'nda mahsur kalanları AKUT kurtardı

Yunus AKOĞLU/ANTALYA, () - ANTALYA'da Feslikan Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, AKUT Antalya Birimi tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı İlçesi Feslikan Yaylası'nda arıcılık yapan Hazım Coşkun, dağlık alana bıraktığı arı kovanlarını, kar yağışı nedeniyle almak için gitti. Arı kovanlarının bulunduğu bölgeye giden Hazım Coşkun ve beraberindeki 5 kişi, kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönemedi. Geceyi buradaki kulübede geçiren Hazım Coşkun, kar nedeniyle yolun da kapanması üzerine jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, AKUT Antalya Birimi'nden yardım talep etti.

Acil çağrı üzerine Akdeniz Off-Road Grubu üyesi ve AKUT gönüllüleri Osman Gökçenoğlu, Güçlü Gönültaş ile Hayrettin Tercih'ten oluşan ekip, bölgeye gitti. Saat 16.00 sıralarında off-road araçlarıyla bölgeye ulaşan AKUT ekibi, 6 kişiyi de tahliye etti.

Kurtarma operasyonunu yöneten AKUT gönüllüsü Osman Gökçenoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin sağlıklarının iyi olduğunu belirtti. Hazım Coşkun ve yanındakilerin geceyi kulübede geçirdiğini anlatan Osman Gökçenoğlu, "Yiyecek, içecek ve yakacakları olduğu için sıkıntı yaşamamışlar. Sadece bulundukları bölgeden çıkamamışları. Önce onları sonra da araçlarını kurtardık" dedi.



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