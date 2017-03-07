Ferman Akgül'e Yeditepe Üniversitesi'nden "Onur Ödülü"

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ŞARKICI Ferman Akgül, sosyal sorumluluk projeleri ve "Bir Dilek Tut Derneği" ile birlikte yürüttüğü çalışmalardan dolayı Yeditepe Üniversitesi tarafından "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Yeditepe Üniversitesi, 2010 yılından beri "Bir Dilek Tut Derneği"nin yardım elçilerinden biri olan Ferman Akgül'e "Onur Ödülü" verdi. Ödül töreninde açıklama yapan şarkıcı, aldığı ödülün kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çok hasta olan ve hastanede geçirdiği uzun zaman sonrasında tedaviyi reddeden Esin'i ziyaret ettik. Bizimle görüştükten sonra tekrar tedaviyi denemeyi kabul etti ve sağlığında dikkate değer bir düzelme görüldü. Bu, benim hayata bakış açımı değiştiren ve Bir Dilek Tut Derneği için çalışmamı sağlayan bir tecrübe oldu. Bir Dilek Tut Derneği'nin amacı, bir çocuğun son dileğini yerine getirmek değil, günlerini mutlu geçirmesinin bir parçası olmak, ona motivasyon ve umut aşılamak. Yeditepe Üniversitesi'ne bu büyük onur ve sosyal sorumluluk projelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir Dilek Tut Derneği Türkiye ofisine de inanılmaz çalışmaları, pozitif enerjileri ve beni ailenin bir parçası kabul ettikleri için çok teşekkür ederim" dedi.



Ferman Akgül, ödülünü aldıktan sonra maNga'nın "Cevapsız Sorular" şarkısını, Bir Dilek Tut Derneği çocuklarından Barış ile birlikte seslendirdi.

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