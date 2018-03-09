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Ferizli’den Afrin’deki Suriyeliler'e 4 TIR dolusu un

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde Belediye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) işbirliği ile toplanan 100 ton un, 4 TIR'a yüklendikten sonra dualarla Afrin bölgesindeki Suriyeliler'e gönderildi. Ferizli Belediyesi önünde düzenlenen törene,...

Ferizli’den Afrin’deki Suriyeliler'e 4 TIR dolusu un
SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde Belediye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) işbirliği ile toplanan 100 ton un, 4 TIR'a yüklendikten sonra dualarla Afrin bölgesindeki Suriyeliler'e gönderildi.
Ferizli Belediyesi önünde düzenlenen törene, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Ayhan Sefer Üstün, Kaymakam Esengül Korkmaz, Çiçekli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, (İHH) İnsani Yardım Derneği Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın ve çok sayıda kişi katıldı.
AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Orada vahim bir durum var, orada yedi düvelle savaşılıyor. Suriye’deki vahim durumdaki insanlara da yine biz yardım ediyoruz. Ben milletimle ve Ferizlililer'le gurur duyuyorum. Allah niyetinizi kabul etsin" dedi.
Konuşmaların ardında ilçe müftüsünün yaptığı dua ile birlikte un dolu TIR'lar Afrin'e gönderildi.

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