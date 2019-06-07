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Feribotta koltuğun arasına sıkışan parmağının ucu koptu

MUĞLA'nın Datça ile Bodrum ilçeleri arasında sefer yapan feribotta yolculardan Turan Çakıroğlu'nun (75), koltuğun arasına sıkışan parmağının uç kısmı koptu. Feribottan deniz ambulansına alınan Çakıroğlu'nun parmağının kopan kısmı,...

Feribotta koltuğun arasına sıkışan parmağının ucu koptu
MUĞLA'nın Datça ile Bodrum ilçeleri arasında sefer yapan feribotta yolculardan Turan Çakıroğlu'nun (75), koltuğun arasına sıkışan parmağının uç kısmı koptu. Feribottan deniz ambulansına alınan Çakıroğlu'nun parmağının kopan kısmı, kaldırıldığı özel hastanede yerine dikildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Datça-Bodrum seferini yapan Kemalreis-3 isimli feribotta meydana gelen kazada bir yolcunun parmağının koptuğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nden bir deniz ambulansı bölgeye yönlendirildi. Bodrum Limanı'ndan hareket eden deniz ambulansı saat 19.40'da Kemalreis-3 isimli feribota ulaştı. Feribota yanaşan deniz ambulansı sağ el yüzük parmağı koltuğun arasına sıkışıp, uç kısmından kopan Turan Çakıroğlu'nu aldı. Feribottan alınan Çakıroğlu ve buz torbasında muhafaza edilen parmağından kopan parça, Bodrum Limanı'nda götürülüp, burada hazır bekletilen kara ambulansına nakledilerek bir özel hastaneye sevk edildi. Çakıroğlu'nun parmağının kopan kısmı, burada yerine dikildi.

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