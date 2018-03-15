Ferhat Tunç'un kız kardeşi toprağa verildi

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi Nadire Yoslun (46), Tunceli Cemevi'nde düzenlenen törenden sonra toprağa verildi.Ferhat Tunç'un 2 çocuk annesi kız kardeşi Nadire Yoslun'un cenazesi bugün sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere Tunceli'ye getirildi. Cemevinde düzenlenen törene, Nadire Yolsun'un 2 çocuğu, sanatçı Ferhat Tunç, Tunç'un annesi Çiçek, babası Hüseyin Yoslun, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İl Başkanı Şükrü Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cemevindeki cenaze töreninde Alevi dedesinin Zazaca okuduğu dualardan sonra helallik alındı ve kılınan cenaze namazı sonrası Ferhat Tunç, kız kardeşi için konuştu. Ferhat Tunç'un duygusal konuşması sırasında cenaze törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Tunç konuşmasında, "Gülüşüne kurban olduğum dünyalar güzeli bacım. Benim bacım güzel bir kadındı. Benim bacım Almanya'da yaşamasına rağmen tam bir Tunceli sevdalısıydı. Almanya'daki yaşamı sırasında hep ezilen halklar için kadın hakları için yoksulların hakları için mücadele etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde alanlara çıkıp yine bayram havasında direniş havasında dünya emekçi kadınlar günü etkinliğine katılacağı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ey yüreğimin paha biçilmez parçası, seni doğup büyüdüğün, sevdalısı olduğun topraklara getirdik. Şimdi gideceğin yerde eminim ki yalnız değilsin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız, seni çok seviyoruz" dedi.Ferhat Tunç'un konuşmasından sonra cenaze bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konulup, merkez Babaocağı köyüne götürülerek toprağa verildi.

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