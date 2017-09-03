Ferhat Göçer’den ailesiyle ilgili özel açıklamalar

İSTANBUL, () – KURBAN Bayramını sahnede geçiren sanatçı Ferhat Göçer, sevenlerine hem unutulmaz bir gece yaşattı hem de ailesiyle ilgili büyük bir sırrını açıkladı. Alanya’da bulunan Wome Deluxe Otel’de sahneye çıkan Göçer, annesinin babasını ilk kez nikâh masasında gördüğünü sevenleriyle paylaştı.

Cem Karaca’nın unutulmaz bestelerinden olan Islak Islak şarkısını seslendiren Ferhat Göçer, şarkıyı yarıda keserek girerek annesinin, babasını hiç görmeden evlendiğini söyledi. Nikâh için salona gelen annesine “Kızım eşini görmek ister misin?” diye sorulmasına rağmen, “bu saatten sonra görsem ne olur, görmesem ne olur” diyerek cevap veren annesinin, babası ile ilk kez nikahtan sonra görüştüğünü söyledi. Göçer, “Evet her genç kadın bu kadar şanslı olmayabiliyor ama benim annem çok şanslıymış, babamla yıllarca büyük bir aşk yaşamışlar. Babam da yıllar boyunca işte bu şarkıyı her dinlediğinde her bir kelimesini anneme armağan edermiş” diye konuştu.

Sahnede izleyenlerine hem şarkılarıyla hem sohbetiyle keyifli anlar yaşatan Göçer sahnede, "Yıllarım Gitti", "Aşkın Mevsimi Olmaz ki", "Cennet", "Kızım", "Unutmuş Çoktan", "Gül ki Sevgilim", "Ayrılırsak Ölürüz Biz" ve "Yastayım" gibi gözde olmuş eserlerini seslendirdi.

Konserini “Unutamayacağım coşku dolu bir gece oldu” sözleriyle özetleyen ünlü sanatçı, tüm Türkiye ve İslam Âleminin Kurban Bayramını kutladı ve herkese mutlu bir bayram ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Ortadoğu Grup CEO’su Mehmet Gür’ün yerine Ortadoğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü Ümit Sanlav, keyifli konserinden dolayı Ferhat Göçer’e plaket ve çiçek taktim etti.

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