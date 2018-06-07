Fenertepe Mahallesi'nde 15 bin kişilik bereket sofrası

İSTANBUL,()-BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin ‘Bir Başkadır Başakşehir’de Ramazan’ sloganıyla Fenertepe Mahallesi’nde düzenlediği sokak iftarında 15 bin kişi bir araya geldi. İftarda ulaşım müjdesi veren Kartoğlu, "Başakşehir 4. Etap’ta bulanan İETT son durağı Fenertepe’ye taşınacak" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayının ikinci büyük iftar sofrasını Fenertepe Mahallesi’nde kurdu. 15 bin vatandaşın buluştuğu iftar programına; Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Hatice Bozdağ ve Ali Çezik ile İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile birlikte iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

İftarın ardından İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu yemek duası yaptırdı. İftar programında ilk konuşmayı yapan AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, vatandaşların Ramazan-ı şeriflerini ve yaklaşan Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

BAŞKAN KARTOĞLUN’DAN ULAŞIM MÜJDESİ

Kartoğlu, “Bu akşam bazı komşularımız şehir içi ulaşımda sorunlar yaşadıklarını belirttiler. Projelerini tamamladık, inşallah, Başakşehir 4. Etap’taki İETT son durağı Fenertepe’ye taşıyacağız, şimdiden hayırlı olsun. Diğer yandan, Kayaşehir’den başlayan Kayapark, 1,5 milyon metrekarelik dev bir park. Şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Onun bitiş noktası da burası. Kayapark, Sular Vadisi’nin iki katı büyüklüğünde olacak. Yapımı süren, Avrupa’nın en büyük şehir hastanesinin, Başakşehir Meydanı’nın ve botanik parkımızın bitişiyle Fenertepe’deki değişimlere biz bile şaşıracağız” dedi.

KILIÇ: 24 HAZİRAN’DA DURMAK YOK, YOLA DEVAM

Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç da, "Bu akşam burada çok güzel bir iftar sofrasında bir araya geldik. Güzel ülkemizde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür, başa dik ve gururlu bir şekilde iftarlarımızı yapıyoruz. İslam coğrafyasında bizler kadar şanslı olmayan kardeşlerimiz var maalesef. Ülkemiz 24 Haziran’da yapılacak çok önemli bir seçime doğru gidiyor. Hem istikrarımız hem de dünyadaki mazlum kardeşlerimiz için ‘durmak yok, yola devam’ diyoruz" diye konuştu.

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