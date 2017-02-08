Fenerbahçeli yöneticiyi başından yaralayan kişi hakkında adli işlem

Çağatay KENARLI / İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ-Fenerbahçe futbol kulüpleri arasında Pazar günü oynanan olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçında yabancı madde atarak sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın başından yaralanmasına neden olduğu belirtilen kişiyle ilgili adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 05 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen Beşiktaş-Fenerbahçe futbol kulüpleri arasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakası esnasında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet eden şahısların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın tribünden atılan yabancı madde neticesinde başından yaralanmasına sebebiyet veren İ.S isimli şahıs stadyum kamera görüntülerinden tespit edilerek 07 Şubat Salı günü yakalanmış hakkında kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapmaktan gerekli adli işlemler yapılmıştır" denildi.