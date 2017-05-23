Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltında (2)

İhsan YALÇIN -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İFADE VERİYOR



Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da var. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Tufan'ın şu sıralarda ifade verdiği öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR



Soruşturması sürerken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi.

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