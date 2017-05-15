Fenerbahçeli futbolcuyu dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltında (1)

Ali AKSOYER-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'i, 4,5 milyon dolar dolandırıldıkları ileri sürülen ümit A. ve Sinan S. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçrildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Ali AKSOYER-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'i, 4,5 milyon dolar dolandırıldıkları ileri sürülen ümit A. ve Sinan S. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçrildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.