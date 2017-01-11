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Fenerbahçe'den kupa açıklaması

İSTANBUL, ()-FENERBAHÇE Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Sarı lacivertli...

Fenerbahçe'den kupa açıklaması

İSTANBUL, ()-FENERBAHÇE Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Sarı lacivertli kulüp de olayla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Sabah saatlerinde bir şahıs ziyarete açık olan müzeye giriyor. Müzede bir tur atıp 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupamızın olduğu bölmeye gidiyor. Camı zorlayıp kırılmasını sağlıyor ve kupayı alırken stat güvenliği tarafından tespit edilerek gerekli adli işlemler için resmi güvenlik birimlerine teslim ediliyor."

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