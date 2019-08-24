banner325

Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos Erdek'te ayin yönetti

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti. Erdek'te bulunan tarihi Kirazlı Manastırı'ndaki ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Yaklaşık 200 kişinin...

GENEL 23.08.2019, 12:57
Fener Rum Patriği Bartholomeos Erdek'te ayin yönetti
FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti.
Erdek'te bulunan tarihi Kirazlı Manastırı'ndaki ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve bizzat Bartholomeos'un yönettiği ayin 2 saat sürdü. Bartholomeos ayine katılanlara teşekkür ederken, katılımcılarla birlikte dua etti. Ayinden sonra Erdek Belediyesi ayine katılanlara lokma ve ayran ikramında bulundu.

Yorumlar (0)
24°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:58
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Burnley 2 3
11. Aston Villa 3 3
12. Norwich City 2 3
13. Leicester City 2 2
14. Wolverhampton 2 2
15. Crystal Palace 2 1
16. Chelsea 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3