Fener Rum Patriği Bartholomeos, Efes'teki ayine katıldı (2)

PATRİK BARTHOLOMEOS, SELÇUK BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Patrik Bartholomeos, Aziz Yuhanna Bazilikası'nda yönettiği ayin sonrasında Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'i makamında ziyaret etti. Selçuk'ta bir kadın belediye başkanı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Patrik Bartholomeos, "Kadınlara karşı her zaman çok saygılıyız. Kur'an-ı Kerim'de 'Cennet annelerin ayağı altındadır' ifadesi yer almaktadır. Kadınlara ve annelere her zaman hürmet gösteriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Onların toplum içerisindeki yerini yükseltmiştir. Bugün kadınları belediye başkanı olarak, milletvekili olarak görüyoruz. Tüm bunlarla iftihar ediyor; Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e görevinde başarılar diliyorum" dedi.

'İNANÇ BİRLİKTELİĞİ SAYGININ BİR PARÇASI'

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, inanç birlikteliğinin önemine dikkat çekerek, "Selçuk küçük bir Türkiye'dir. Türkiye'de kültür adına, medeniyet adına ne varsa hepsinin izleri Selçuk'ta vardır. Bu yüzden bir arada yaşama kültürünü Türkiye'ye ve tüm dünyaya en iyi anlatabilecek kentlerden bir tanesi Selçuk'tur. Bir arada yaşarken birbirimizin haklarına saygılı olmamız gerekiyor. İnanç birlikteliği de bu saygının bir parçası olarak bizim için oldukça büyük önem arz ediyor. Bu inanç birlikteliğini de biraz daha ortaya çıkarmamız gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.



İZMİR, ()



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