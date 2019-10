Felç geçiren kadın, yeniden ayağa kalktı

Samsun'da düğünde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Müremmen İlhan'ın (53), beyninin sol tarafındaki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Felç tanısıyla hemen müdahale bulunulan İlhan, hastanede bir haftalık tedavinin ardından yeniden ayağa kalkarak sağlığına kavuştu. Doktorlarına teşekkür eden İlhan, Artık benim için bundan sonra ikinci bir hayat olacak. Bunun kıymetini bilerek yaşayacağım dedi.

Samsun'da, 2 çocuk annesi Mükerrem İlhan, geçen yıl katıldığı bir yakının düğününde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastanede tedaviye alınan doktorlarca felç tanısı konulan İlhan'ın, beyninin sol tarafındaki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Vücudunun sağ tarafını hareket ettiremeyen, ayağa kalkamayan kadına, anjiyo uygulandı. Önce solunum cihazından çıkarılan kadın, bir haftalık tedavisinin ardından ayağa kalkarak yürümeyi başladı.

'İKİNCİ BİR HAYAT'

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Mükerrem İlhan, Aniden fenalaşıp yere yığıldım sonrasını pek hatırlamıyorum. Uyandığımda vücudumun sağ tarafını hareket ettiremiyordum. Sonra tedavi uygulandı ve yavaş yavaş ayağa kalktım. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Meğer inme yaşamışım. Artık benim için bundan sonra ikinci bir hayat olacak. Bunun kıymetini bilerek yaşayacağım dedi.

'NÖROLOJİDE İLK 6 SAAT ÖNEMLİDİR'

Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlusu Doç.Dr. Çetin Kürşad Akpınar, yapılan tetkikler sonucunda beyin damarındaki tıkanıklığı belirledikleri hastaya hemen müdahalede bulunduklarını söyleyerek, Hastamız maalesef hastanemize geldiğinde solunum cihazına bağlı şekilde geldi. Biz de hemen anjiyografi ünitemizi hazırladık ve burada birkaç görüntüleme alıp hemen işleme aldık. Yaptığımız işlem kısa bir sürede başarılı bir şekilde tamamlandı. Beynin sol tarafındaki ana damar tıkanmasını başarılı ve hızlı bir şekilde açtık. Daha sonra ise hastamızı inme merkezimize aldık. Merkezimizde hastamızı yakın ve sıkı takip ettik. Hastamız hemen ertesi gün solunum cihazından ayrılma noktasına geldi. Daha sonra ise yemek yemeye başladı. Hastamız bize ilk geldiğinde vücudun sağ tarafı hiç tutmuyordu ilk günden itibaren bunlarda yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bir günde eski haline döndü diyebiliriz. Hastamız birkaç günün sonunda eski haline dönünce inme merkezimizden alıp nöroloji servisimize çıkarttık. Burada da damar tıkanmasının nedenleri araştırdık. Hastamızın genç olması ve hızlı müdahale edilmesi sonucunda kendini toparlanması da daha hızlı oldu. Nörolojide ilk 6 saatler çok önemlidir. Dakikalar içerisinde beyindeki hücreler ölmeye başlıyor. Damarı ne kadar erken açabilirsek hasta için o kadar iyi sonuçlar oluyor diye konuştu.

'İNME GEÇİREN 3 KİŞİDEN BİRİ ÖLÜYOR'

İnmenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu da kaydeden Akpınar, Hastalarımızın maalesef 3'te biri hayatını kaybediyor. 3'te biri sakat kalıyor. Yaptığımız bu tedaviler hele de erken saatte yaptıysak hayat kurtarıcı tedaviler oluyor. Geç kalındığı zamanlarda maalesef istediğimiz bu düzelmeleri göremiyoruz. Bu yüzden bu tarz durumlarda hasta yakınlarının biran önce 112 ekiplerini araması gerekiyor. Biz Samsun'da 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok güzel aşamalar kaydettik. Alt yapımızı da her geçen gün geliştiriyoruz. Çevre illerdeki bu tür hastalara da hizmet veriyoruz ve özellikle erken gelen hastalarımızda çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Maalesef her hastada olumlu sonuçlar alamayabiliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl inme sonucu 40 bin hastamızı kaybettik. Ülkemizde her yıl 250 binin üzerinde inme vakası olmakta ifadesinde bulundu.

İNME HASTALIĞI

Uzmanlar, inme hastalığını, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak görüyor. Erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedeni olan beyin damar hastalığı olarak da bilinen 'inme'de; hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara içimi, yüksek kolesterol ve geçici iskemik ataklar, risk faktörleri arasında yer alıyor.