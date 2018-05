Fedakar anneye çiçekli teşekkür

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, doğuştan ayrık veya açık omurga rahatsızlığı olarak bilinen 'spina bifida' hastası oğlu Ali Şengül'ü (12) her gün fizik tedaviye ve okuluna götüren Fatma Şengül'e (41) Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Anneler Günü öncesi çiçek verip, özverisi dolayısıyla teşekkür etti.

'Spina bifida' hastası olarak dünyaya gelen, vücudunda omurilik açıklığı bulunan Ali Şengül, 12 yıldır bu rahatsızlıkla mücadele ederken, en büyük desteği annesi Fatma Şengül'den görüyor. 2 çocuk sahibi Fatma Şengül, oğlunu her sabah fizik tedaviye, haftada 2 gün özel eğitime, öğlenden sonra ise normalde evde eğitim görmesine rağmen arkadaş ortamına alışması için Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan izinle devam ettiği Namık Kemal Ortaokulu'na götürüp, getiriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, yaklaşan Anneler Günü öncesi Fatma Şengül'ü oğlu ile derse girdiği ortaokulda ziyaret edip, çiçek vererek, özverili davranışı dolayısıyla kutladı.

Doğduğundan beri omurilik açıklığı hastası olan oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten Fatma Şengül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ölmez'e duyarlılığı için teşekkür etti. Anne Şengül, "Oğlum Ali ile her şeye rağmen mücadeleye devam ediyoruz. Oğlumla mutluyuz. İnşallah da bu mutluluğumuz sürecek. Günlerimiz, heyecanlı ve hızlı sürüyor. Tedavi için hastaneye gidip, gelirken minibüse binip, inmekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Okulda ise öğretmenlerimiz Ali ile çok ilgililer. Ali'nin okul dışında fotoğraf ve fotoğraf makinelerine karşı da büyük ilgisi var. Babası ile Halk Eğitim Merkezi'ndeki fotoğrafçılık kursuna katıldı. Bir süredir de bu kursa devam ediyor. Bugün de bir sergileri olacak, Ali de o sergiye katılacak. Günlerimiz böyle yoğun bir tempoda geçiyor. Devletimizden isteğimiz, engellilerle daha fazla ilgili olmaları" dedi.

Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Atabaş, Müdür Yardımcısı İbrahim Ölmez ve sınıf öğretmeni Songül Doğan da Ali'nin kendileri için özel ve çok başarılı öğrenci olduğunu belirtip, ellerinden geldiğince kendisine ve ailesine gereken desteği verdiklerini söyledi.

Sağlık sorunlarına rağmen hayata sımsıkı tutunan Ali Şengül ise resim yapmayı ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirtip, gücü yettiği sürece ikisini de yapmaya devam edeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI