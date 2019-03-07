Fazlı Kılıç: Farkında olmadan teknoloji bağımlısı olmuşuz

AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediyesi ve Yeşilay’ın birlikte hazırladığı Teknoloji Bağımlılığı Semineri’ne katıldı.

Kağıthane Belediyesi ve Yeşilay tarafından hazırlanan Teknoloji Bağımlılığı Semineri Kağıthane Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Seminerde öğrencileri bilinçlendirmek için eğitim verildi.AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da öğrenciler ile Teknoloji Bağımlılığı üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI PROBLEMİNİ HEPİMİZ YAŞIYORUZ”

Teknoloji Bağımlılığı'nın çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Fazlı Kılıç, “Teknoloji bağımlılığı problemini hepimiz yaşıyoruz. Biz geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanlığı binasına gittik orada bir toplantı vardı. Toplantıya geçerken cep telefonlarını alıyorlar. Telefonu bıraktık. Alt kata toplantıya indik. Sanki böyle boğazını sıkıyor gibi geliyor insana. Telefonla da bir şey yaptığımız yok ama arada bir aklımıza geldikçe saate bakacağız. Farkında olmadan bağımlı olmuşuz. Bundan tabii ki hocalarımızın anlattığı gibi dengeli bir şekilde teknoloji ve sosyal medyayı kullanacağız” dedi.

“BAĞIMLILIK YAPIYOR”

Kağıthane Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Doğa Engin “Genellikle bilgisayar, televizyon, telefon kullanıyorum. En fazla telefon oluyor ama. Okul dışında çok fazla kullanıyorum. Okulda 8 saat geçiriyorsam, dışarıda beş saatim oluyor bunun 3 saatini telefonla geçiriyorum. Ama genellikle oyun oynamak için olmuyor. Sosyal medya için arkadaşlarla görüşmek için çok fazla kullanıyorum. Bayağı bir bağımlılık yapıyor. Bağımlılık da dememek lazım. Müzik dinlerken yardımcı oluyor. Telefon bazı şeylerde çok yararlı. İstediğim zaman kurtulabiliyorum ama bağımlı olanlarda var” ifadelerine kullandı.

“OYUN OYNAMAK İÇİN YENİ BİLGİSAYAR ALDIM”

Oyun oynamanın kendisini kötü yönde etkilemediğini söyleyen Emre Tarık Özkurt, “Ben çok bilgisayar kullanıyorum. Geçen gün yeni bilgisayar aldım oyun oynamak için. Seviyorum oyun oynamayı güzel oluyor. Günde 5 saat geçiriyorumdur. Ailemle ilişkimi halen devam ettiriyorum. Çok bağımlı değilim” dedi.

“ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN İYİ BİR ARAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Gerçek hayatta yapamadığı şeyleri oyunlarda yapabilmekten zevk aldığını dile getiren Muhammet Ali Korkmaz, “Sadece telefon kullanıyorum. Sosyal medyada geziniyorum. Arkadaşlarımla sohbet etmek için kullanıyorum. Günde 3 saat kullanıyorum. Okuldan eve gidince kullanıyorum. Bazen gözlerim ağrıyor. Başka türlü bir rahatsızlık duymuyorum. Zaman geçirmek için iyi bir araç olduğunu düşünüyorum. Mesela araba sürmek gerçek hayatta bu yaşımda yapabileceğim bir şey olmadığı için araba sürmek zevkli gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

“BİLGİSAYARDA ÇOK FAZLA DURMAM BİR SÜRE SONRA FİZİĞİMDE SORUNLARA YOL AÇTI”

Önceden bağımlılığı olduğunu söyleyen Ali İnce “Genellikle günlük demeyelim de haftalık 5 saat oyun oynuyorum. Çok nadiren dizi izlediğim oluyor. Onun dışında bilgisayara başka bir şey için kullanmıyorum. Genellikle spor yapıyorum. Eskiden cidden günde 9 saate kadar çıktığım oluyordu. Tabii ki molalı bir şekilde. Ama şu an bilgisayara eskisi kadar bağımlı değilim. Bilgisayarda çok fazla durmam bir süre sonra fiziğimde belirli sorunlara yol açtı. Bunlardan korkup artık kendimi izole ettim. Ailem ilk başta çok fazla tepki vermiyordu. Bir süre sonra onlarda alışmıştı. Sonra bilgisayar başında gözlerim kızardı için ve fiziksel sorunlara yol açtığı için bana bilgisayarı yasakladılar” şeklinde konuştu.