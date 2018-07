Fazıl Say, 'Truva Sonatı' eserini ilk kez Troia Festivali'nde seslendirecek

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Troia Festivali, 9 Ağustos'ta başlayacak. 4 gün sürecek festivalde, piyanist ve bestekâr Fazıl Say, 'Truva Sonatı' adlı eserini ilk kez seslendirecek.

Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, düzenlediği basın toplantısı ile festivalin programını açıkladı. Etkinlikler, Çimenlik Kalesi, Özgürlük Parkı, Amfi Tiyatro, Çağlar Kaynak Basket Sahası, Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi ile Korfmann Kütüphanesi’nde yapılacak.

Dünyaca ünlü pek çok sanatçının performansını sergileyeceği festivalde, Muhteşem Süleyman ve Kösem Sultan operalarıyla sanatçılar Tevfik Akbaşlı ve Aytaç Manizade yönetiminde Troia Efsanesi Operası, Çimenlik Kalesi’nde gösteri sunacak. 9 Ağustos Perşembe günü, piyanist ve bestekâr Fazıl Say da Çimenlik Kalesi'nde 'Truva Sonatı' adlı eserini ilk kez seslendirecek.

Özgürlük Parkı'nda yapılacak etkinliklerde; 9 Ağustos Perşembe günü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 10 Ağustos Cuma günü Erol Evgin, 11 Ağustos Cumartesi günü Mehmet Erdem, 12 Ağustos Pazar günü Resul Dindar, 13 Ağustos Pazartesi günü Rubat vatandaşlarla buluşacak.

Çimenlik Kalesi'nde yapılacak etkinliklerde ise, 9 Ağustos Perşembe günü Fazıl Say, 10 Ağustos Cuma günü DİNA Ensemble, 11 Ağustos Cumartesi günü EleniKaraindrou-Film Music AndSongs konserler verecek.

Festival boyunca Halk Bahçesi, Yazar Sanatçı Evi ve Seramik Müzesi'nde söyleşi ve sergiler düzenlenecek, tiyatro oyunları sahnelenecek.

Belediye Başkanı Gökhan, festival için ayrılan bütçenin 1 milyon 886 bin TL olduğunu, bu bütçenin nüfusa bölündüğü zaman ise kentte kişi başına 15 TL düştüğünü söyledi. Gökhan, "Bunu azımsayan olabilir, çok gören olabilir. Ama sonuç itibariyle, bu etkinliklerde insanların yaşayacağı mutluluk para ile ifade edilemez. Onun değeri yoktur. İnsanların her yıl festivalde geceleri o mutluluğu paylaştığını görüyorum. O coşukuyu inşallah yine paylaşırız. Bu parayı kentin kültürüne, sanatına, festivaline harcamış oluyoruz” dedi.

