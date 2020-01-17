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Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak

GENEL 17.01.2020, 08:19
Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak

Beyza Nur Güler-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,() İBB Meclisi Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınmasını onayladı. Kararın ardından Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal açıklamalarda bulundu. Kararın faytoncular açısından pek iç açıcı olmadığını dile getiren Ünal, "Her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK'ta işe alınacaklarını söylediler" dedi.
İBB Meclisi Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınmasını onayladı. Adalardaki ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması kararlaştırıldı. İBB faytonculara ise, Adalarda bulunan 277 tescilli fayton plakasının her biri için 300 bin lira, at başına ise 4 bin lira ödeyerek faytonları satın alma işlemini gerçekleştirecek. Atlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Meclis'te çıkan karar göre, faytoncu ailelerinden birer kişi ise İBB'de işe alınacak.

"FAYTONLARA 300 BİN LİRA, AT BAŞI 4 BİN LİRA ÖDENECEK"
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonuç bizim açımızdan çok iç açıcı değil. Ama en nihayetinde İBB'nin oy birliği ile aldığı bir karar. İki siyasi partinin ortaklaşa aldığı bir karar. Buna da saygı duymak durumundayız. Tabii birkaç kere toplantı yaptık İBB ile ama fiyat belirleme bizim bilgimiz dışında gerçekleşmişti. Bizim esas talebimiz, yeniden iç ulaşımı elektrikli araçlar ile bizim yapmamızdı ama İBB kendimiz yapacağız diye karar vermişti. Biz Pazartesi günü meclise gelecek komisyonda öğrendik rakam belirlendiğini. Ama bugün hem Ak parti grubu ile hem CHP grubu ile hem de sayın genel sekreter ile yaptığımız toplantı sonucunda, bir miktar artırıldı fiyatlar. İlk başta 250 bin lira olarak belirlenmişti, ama bugünkü yaptığımız temaslar sonucunda, her iki gruba da teşekkür ediyorum, bizi dikkate aldılar ve dinlediler, 300 bin liraya çıkarttılar. At başı da 4 bin lira faytonculara ödenecek" dedi.

HER FAYTONCU ALİESİNDEN BİR KİŞİ İBB'DE İŞE ALINACAK
Ünal, "Ayrıca her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK'ta işe alınacaklarını söylediler bize. Zaten meclis kararında da var. 3 madde var meclis kararında faytonların fiyatı, atların fiyatı bir de işe alınacaklar konusunda üç karar var" diye konuştu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İLE ULAŞIMI BİZ YAPMAK İSTEDİK ANCAK İBB REDDETTİ"
Ünal, şöyle devam etti:
"İBB ne istiyorsunuz diye soruyordu ama biz hiç miktar telaffuz etmedik. Biz sürekli ulaşımın yeniden bize verilmesi noktasında ısrarcı olmuştuk çünkü insanların hayatını devam ettirebilmesi için sürekli bir akara ihtiyacı vardı. O nedenle bizim talebimiz ulaşımı yine bizim sağlamamız üzerineydi ama İBB, biz ailenin gelirini kapatmayacağız dedi. O nedenle her aileden bir kişiyi işe alacağız noktasında ısrarcıydı.  En nihayetinde mecliste alınan karar da öyle çıktı. Bizim elektrikli faytonlar ile ya da elektrikli golf araçları ile ve şimdi İBB'nin tasarladığı araçlar ile yeniden ulaşımı biz yapalım noktasında bir önerimiz vardı ama İBB maalesef bunu kabul etmedi" dedi.

"ATLARINI VERMEK İSTEMEYENLER BAKMAYA DEVAM EDEBİLECEK"
Ünal, "Atlar sahipli maldır, kimse zorla alamaz. İBB'nin de böyle bir niyeti yok zaten. İBB faytoncular mağdur olmasın diye, mademki atını faytonuna koşamayacaksa, at başı 4 bin lira teklif ediyor. Vermek istemeyen arkadaşlarımız atına bakabilir. O konuda bir zorlama yok" ifadelerini kullandı.

"İBB İLE İŞİMİZ TAM ANLAMIYLA BİTMİŞ DEĞİL"
Ünal, "Henüz bizim İBB ile işimiz tam anlamıyla bitmiş değil, görüşmelerimiz devam edecek. İşe alınacak arkadaşlar noktasında, diğer konularla ilgili. Ama atların ne zaman buradan çıkacağı noktasında İBB'nin ana karada hazırlık yapması lazım. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma olduğunu duydum. Alacakları atları koşturmayacaklarını, en iyi koşullarda bakacaklarını bize söylediler ama transferin ne zaman olacağını ben de bilmiyorum. Bize net bir takvim verilmedi"  şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF) 

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