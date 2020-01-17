banner314

banner325

Son Dakika

Fayton kararına faytoncular ve ada halkının yorumu

GENEL 17.01.2020, 16:29
Fayton kararına faytoncular ve ada halkının yorumu
ADALAR'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Karantina sürecinin devam ettiği adalarda, atların gönderilmesi sonrasında ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak. Faytoncular beklentilerinin karşılanmadığını ifade ederken, kimi ada halkı kararı destekliyor kimi ise faytonun bir nostalji olduğunu söylüyor. Adalarda bulunan atların gönderilmesinin ardından elektrikli araçlarla yeni sisteme geçileceği belirtilirken, bu süreçte kaçak ahırların da yıkılması planlanıyor.

"BİZ EKMEĞİMİZİ KAYBETTİK, ONU İSTİYORUZ"
Faytonların durdurulması kararı öncesi faytonculuk yapan Mehmet Salih Söylemez, "Beklentimiz bunun daha çok üstündeydi. Faytoncu arkadaşlarımız da mağdur. Bir aydır burada insanlar evlerine, ekmek parası götüremiyor. Yetkililere sesimi lütfen duyurun. Bu işe bir el atsınlar. Bu insanların mağduriyetini gidersinler. Ben rakam belirtmek istemiyorum. Bunun bilir kişiler tarafından belirlenmesi gerekiyor. Yetkililer sesimizi duysun yeterlidir. En azından buranın ulaşımını bize vermeleri gerekiyordu. Şarjlı da olsa, elektrikli de olsa buradaki esnafa vermeleri gerekiyordu. Biz bunu istiyoruz, parasının peşinde değiliz. Bizim ekmeğimizi kapatmasınlar. Ekmeğimiz kapandığı zaman herkes mağdur. Biz ekmek kazanmak zorundayız. Biz ekmeğimizi kaybettik, onu istiyoruz" şeklinde konuştu. 

"O BURANIN SEMBOLÜYDÜ"
Büyükada'da yaşayan esnaf Elif Güler, "Ben 48 senedir buradayım. Burada hep faytonlar vardı. O buranın sembolüydü. Çok güzeldi. O zamanlar güzeldi. Şimdi değil. Atlara iyi bakmadılar. Hayvanlar hastalandı, öldü. Atlar buranın sembolüydü. Yaşlılar var, bir yere gitmek istiyor. Araba yok. Gelen turistler hep soruyor. Buranın sembolü bisiklet ve at arabasıdır" şeklinde konuştu. 

"BENCE ÇOK DOĞRU BİR KARAR"
Büyükada'da yaşayan Turgay Alankuş, faytonların kaldırılması kararını desteklediğini belirterek, "Bence çok doğru bir karar.  Çünkü hayvanlara yapılan eziyet artık yeterdi. Onun için çok doğru bir şey. Onlar bizim sömürü araçlarımız değil, onlar bize mahkum değil. Onlar bize hizmet etmek için bu dünyaya gelmiş değil. Onun için herkesin buna saygılı olması lazım. Artık sadece nostalji olsun diye böyle bir şeye de gerek yok. Bence çok doğru bir karar" ifadelerini kullandı. 

"BEN TAMAMEN KALDIRILMASI DEĞİL, AZALTILMASINDAN YANAYIM"
Faytonlarla ulaşım döneminde ücretin yüksek olduğunu belirten İbrahim Çıralı, alınan kararla ilgili, "Biraz daha temiz ve titiz, Avrupa'daki gibi yapılsaydı, belki kalkmayabilirdi. Ben tamamen kaldırılması değil, azaltılmasından yanayım. 50 tane falan nostalji olabilir. Ada halkı olarak mesela Tepeköy'e çıkacağız. Uzak yerlerde oturanların çarşıya inmesi için günde iki sefer faytona binme imkanı yok. Bu parayı veremez. Otobüs gibi olması iyi. Hem mesela ada şu an temiz kokuyor artık" ifadelerini kullandı. 

"14, 15 KİŞİLİK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BENCE BU ADAYA BÜYÜK GELİR"
Esnaf ise ruam hastalığı sonrası faytonların durdurulmasıyla gelen turistlerin azaldığını belirtiyor. Büyükada'da lokma satışı yapan İlyas Güler, "Faytonların kalkmasından dolayı işler tabii ki biraz etkilendi. Arap turistler gelmedi. Havaların kötü gitmesi de buna eklendi. O yüzden ada esnafı olarak etkilendik. Hızlı bir süreç uygulamaları lazım ki burada kimsenin mağdur olmaması lazım. Esnaf da, faytoncu esnafı da, gelen misafirlerin de kendi ulaşımlarını rahatlıkla yapması lazım. 14-15 kişilik elektrikli araçlar bence bu adaya büyük gelir. 4 veya 6 kişi olması lazım. Çünkü buranın yokuşları çok dik" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:47
Akşam 18:10
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3