Fayans ustası roman yazdı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde fayans ustası Ferman Güler (47), 'Ne iş olsa yaparım be abi' adlı roman yazdı. 80'li yıllarda gündüzleri inşaata çalışıp geceleri hikayeler yazmaya başladığını anlatan Ferman Güler, "Bu kitap benim 7'nci hikayem aslında ama diğerleri kitap olarak basılmadı. Oğlumun ısrarı üzerine basıldı bu kitap" dedi.

Diyarbakır'da doğan ve bugüne kadar çeşitli illerde inşaat işçiliğinden film setlerinde figüranlığa kadar birçok iş yapan 4'ü erkek 8 çocuk babası Ferman Güler, 7 yıl önce Finike'ye yerleşti. Tanıdığı insanların yaşadığı ilginç olaylar ve yaşam tarzlarından kurgulayarak 1987 yılında hikaye yazmaya başlayan Ferman Güler, 6 hikaye ortaya çıkardı. Yazdıkları hikayeleri kitaplaştırmayan Ferman Güler, oğullarından birinin ısrarı üzerine roman yazmaya karar verdi. Hem çalışıp hem romanını yazan Ferman Güler, 'Diyarbakırlı Diyar'ın trajikomik hikayesini anlattığı 208 sayfalık romanını tamamladı. Ferman Güler'in 'Ne iş olsa yaparım be abi' adını verdiği kitap, 1000 adet basıldı.

'GÜNDÜZLERİ ÇALIŞIP GECELERİ YAZIYORDUM'

6 yaşında halka tatlı satarak iş hayatına atıldığını ve birçok iş deneyimi yaşadığını anlatan Ferman Güler, "Diyarbakır doğumluyum. Ortaokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır'da yaşadım. Okulu bıraktıktan sonra amcamlar yanına aldı inşaatta çalışmak üzere. Gündüzleri inşaatta çalışıyordum ama geceleri de yazıyordum. Bana ilginç gelen insanların hayatını biraz da kurgulayarak hikayeler yazıyordum. Böyle başladı" dedi.

'OĞLUMUN ISRARI ÜZERİNE BASILDI'

Sinemaya tutkuyla bağlı olduğunu ve hikayelerini de aslında hep film yapma hayaliyle yazdığını söyleyen Ferman Güler, "Çocukluğumdan bu yana iş hayatındayım. Babam hastaydı. 6 yaşındayken halka tatlı satarak başladım çalışma hayatına. Yazın buzlu su satardım. Çocukluğumdan bu yana sinema filmlerine büyük ilgim vardı. Yılmaz Güney, Türkan Şoray, Kadir İnanır filmleriyle büyüdük. Bir heves vardı. Kuşak çatışmasını anlatan ilk hikâyemi 1987 yılında yazdım. Bu kitap benim 7'nci hikayem aslında ama diğerleri kitap olarak basılmadı. Oğlumun ısrarı ve isteği üzerine basıldı bu kitap" diye konuştu.

EN BÜYÜK ARZUSU SİNEMA FİLMİ

Kitabında İstanbul'a çalışmaya giden Diyarbakırlı Diyar'ın trajikomik öyküsünü anlattığını söyleyen Ferman Güler, en büyük arzusunun kitabını sinema filmine uyarlamak olduğunu aktardı. Ferman Güler, şu an düzenli bir işi olmadığını ama inşaatlarda iş oldukça fayans ustası olarak çalışmaya ve hikayeler yazmaya devam ettiğini de kaydetti.



