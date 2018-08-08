Fatsa'da sağanak; OSB su altında (5)

ÜNYE'DE KÖPRÜ ÇÖKTÜ, KARADENİZ SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Ordu'nun Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz Sahil Yolu polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra ise köprü kısmen çöktü. Bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ünye ilçesinde toplamda 4 köprünün sel nedeniyle çöktüğü belirtildi. Öte yandan Cevizdere mevkiinde işyerlerinin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın helikopteri bölgede keşif uçuşu yaptı.

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