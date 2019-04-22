Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Fatma Şahin koltuğunu Zelal'e devretti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul 7'inci sınıf öğrencisi Zelal Beçet'e devretti. Fatma Şahin makamında sohbet ettiği...

Fatma Şahin koltuğunu Zelal'e devretti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul 7'inci sınıf öğrencisi Zelal Beçet'e devretti.
Fatma Şahin makamında sohbet ettiği Zelal Beçet'e koltuğunu devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Beçet, çocuklar için yapacağı projelerden bahsederek, "İlk olarak çocuklar için yeşil alan ve park çalışması yapacağım. Şehrimizde tarım ürünleri için elverişli topraklarımız var. Bunları değerlendirerek ekonomik anlamda kendimizi geliştirebiliriz. Tarım dışında sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm alanlarında da kendimizi ön plana çıkarabiliriz" dedi.
Küçük öğrenciyi tebrik eden Fatma Şahin ise çocuk dostu bir şehir olmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukların mutlu, huzurlu olduğu mekânlarla ilgili projeler yapıyoruz. Öncelikle 'Hoş Geldin Minik Hemşerim' ile başlıyoruz. Uygulamalı çocuk kütüphanelerimizi açtık. Her yaş grubuna dair Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.
Fatma Şahin, ziyaret sonunda koltuğuna oturan Zelal Beçet ile beraberindeki öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328