Fatma Şahin: Akşener'den özür bekliyorum

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, miting sonrası İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in yolunun hafriyat kamyonuyla kesildiği iddialarına tepki gösterdi. Şahin, "Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün kentte yaptığı miting sonrası konvoyuyla Osmaniye'ye giderken, Muammer Aksoy Bulvarı'nda güvenlik önlemleri kapsamında yolda hafriyat kamyonu bulunmasına tepki göstermişti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, bugün aynı yerde basın mensuplarına açıklama yaptı.

16 yıldır her mitingde önlemler alındığını belirten Şahin, Akşener'den Gaziantepliler ve şahsı için özür beklediğini söyledi. Yolun güvenlik önlemi kapsamında kapatıldığını dile getiren Şahin, Akşener'in sözlerine tepki gösterip, şunları söyledi:

"Sayın genel başkan bu mekana gelerek kamyonun önünde eksik ve yanlış bilgiyle daha öncesini bilmeden şahsımı ve sayın valimize 'Yazıklar olsun' diye açıklama yapıyor. Daha önemlisi 'Türkiye'de hakkaniyet, adalet, nezaket kalmamıştır' diyor. Maalesef İçişleri Bakanlığı yapmış, güvenlik meselelerinde daha önce söz sahibi olmuş bir genel başkanın şehrimize gelerek yanlış bilgiyle şehrimizi üzmesinden halkımıza verdiği demeçlerin rahatsızlığından dolayı bugün burada bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Ben 16 yıldan beri siyasetçiyim, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çok miting yaptık. Burası şehrin merkezi olduğu için miting yaparken emniyet güçlerimiz, trafik düzenlemesini yapmak için tam bu hatta tedbir alınır. Can güvenliği için araç trafiği durdurulur. Yaya trafiği açılır. Miting güvenliği için 16 yıldır uygulanan bir rutindir. En son yapılan mitinglerde olduğu gibi sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretlerinde fotoğraflarımız var. Biz sayın genel başkanın açıklamalarından sonra valilik ve belediye olarak bu durumun böyle olmadığını açıklamamıza rağmen bu sabah ulusaldaki birçok yazılı basına 'Kamyon engeli, Akşener'e kamyon ayıbı' diye manşetten vererek, yeniden Türkiye'de bir mağduriyet yaşatılmaya çalışıldığını ve siyaset yapma ortamının engellendiği yönünde bir algı oluşturuluyor. Bunu esefle kınıyorum. Kadın genel başkan olarak kadın belediye başkanına eksik bilgiyle 'Yazıklar olsun' diye gelip, buradaki şoförü kendi korumalarıyla hakaret ederek, indirmeleri şoförün 'İşimi yapıyorum' demesine rağmen 'Yavaş ol, hiç kımıldama' deyip, şoföre hakaret eden genel başkanla karşı karşıyayız. Ülkem ve ülkemin siyaseti adına üzülüyorum. Sayın genel başkanı bu konuda Gaziantep halkından ve şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık. Tamamen kendi emniyeti ve daha rahat ortamda miting yapabilmesi için kolluk kuvvetlerinin aldığı tedbirlere karşı 'Yazıklar olsun' diyerek bize hakaret etmesini kınıyorum. Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum."



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