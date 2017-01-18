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Fatma Girik'ten iyi haber

İSTANBUL'da kalça kırığı ameliyatı geçiren Fatma Girik, 45 gün süren hastanedeki tedavisinin ardından aynı kentteki evinde istirahate çekildi. Girik, "Sağlık durumum çok iyi. Sürekli öldüğümü söyleyerek ömrümü uzatıyorlar....

Fatma Girik'ten iyi haber
İSTANBUL'da kalça kırığı ameliyatı geçiren Fatma Girik, 45 gün süren hastanedeki tedavisinin ardından aynı kentteki evinde istirahate çekildi. Girik, "Sağlık durumum çok iyi. Sürekli öldüğümü söyleyerek ömrümü uzatıyorlar. 1 ay sonraki kontrollerin ardından tekrar Bodrum'daki evime döneceğim" dedi.
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Torba Mahallesi'ndeki villasında düşerek kalçasını kıran, İstanbul'da tedavi edildikten sonra aralık ayı başında tekrar düşünce bir kez daha ameliyata alınan 73 yaşındaki Fatma Girik, dün taburcu edildi. Ancak henüz Bodrum'a dönmeyen ve İstanbul'daki evinde istirahat eden Girik'i, yakın arkadaşı Deniz Çetiner Kalkavan yalnız bırakmadı.
Fatma Girik, sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir ay sonra yapılacak kontrollerin ardından Bodrum'daki evine döneceğini belirterek, "Doktorlarımın ve sağlık personelinin yakın ilgisi ile sağlık durumum hızla düzeliyor. Hakkımda sık sık çıkarılan Fatma Girik öldü söylentisi ise herhalde ömrümü uzatıyor. Şu anda iyiyim. Kontrolden sonra tekrar Bodrum'daki evime döneceğim. Köpeklerimi ve Torba'daki evimi özledim. Sevenlerim merak etmesin. Başka da bir rahatsızlığım yok. Sevenlerime sevgilerimi iletiyorum" dedi.

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