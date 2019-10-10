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Fatma Girik, taburcu edildi
ÜNLÜ sanatçı Fatma Girik, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede...
GENEL 10.10.2019, 13:34
ÜNLÜ sanatçı Fatma Girik, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik'in yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi sürecinde Fatma Girik'i hastanede ziyaret etmişti.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik'in yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi sürecinde Fatma Girik'i hastanede ziyaret etmişti.
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