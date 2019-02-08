Fatma Girik, sağlık kontrolü için tekrar hastanede

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'daki evinde, salı günü düşen ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu Fatma Girik, bugün kontrolleri için tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Oyuncu Fatma Girik, 5 Ocak Salı günü saat 12.00 sıralarında, Torba Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybedip, düştü. Evde bulunan bakıcılar, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin boyunluk taktığı Girik, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen Girik'te kırık, çıkık olmadığı, elinde düşmeye bağlı ezikler oluştuğu belirlendi. Girik'in gribal enfeksiyon başlangıcına bağlı halsizlik nedeniyle düştüğü, bunun dışında sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi. Serum bağlanan Girik, bir süre gözlem altına alındı. Odasında bir süre uyuyarak dinlenen Girik, doktorların yaptığı son kontrolün ardından aynı gün taburcu edildi.

Tedavisine evinde devam edilen Fatma Girik, bugün öğle saatlerinde, Torba Mahallesi'ndeki evinden sağlık görevlilerince ambulansla alınarak, kontrolleri için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Girik, ağrıları olduğu için hastaneye geldiğini söyledi.

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