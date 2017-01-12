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Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler

  Orhan SENCER/İSTANBUL, () YEŞİLÇAM'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, hayatını kaybettiğine dair hakkında çıkan iddialara yanıt verdi Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve halen evinde dinlenen Fatma...

Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler


 
Orhan SENCER/İSTANBUL, () YEŞİLÇAM'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, hayatını kaybettiğine dair hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve halen evinde dinlenen Fatma Girik, öldüğüne dair hakkında çıkan iddialara gülüp geçtiğini ifade ederek, ''Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. 'Her gün öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler. Kimse bu tür haberlere inanmasın” dedi.
Girik, şu an bol bol dinlendiğini belirterek, ameliyattan kaynaklanan rahatsızlığı dışında herhangi bir hastalığının olmadığını söyledi.

(FOTOĞRAF)

 

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