Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (3)

FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.
FOTOĞRAFLI
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi. FOTOĞRAFLI
06 Şubat 2019 Çarşamba 12:46
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.
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