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Fatih'teki esrarengiz cinayet:  4 kişi adliyeye sevk edildi

KIRGIZİSTAN'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adı geçen Uygur Türkü Saimait Aierken'in Fatih'te bir otelin kafesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Aierken...

GENEL 15.11.2019, 14:06
Fatih'teki esrarengiz cinayet:  4 kişi adliyeye sevk edildi
KIRGIZİSTAN'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adı geçen Uygur Türkü Saimait Aierken'in Fatih'te bir otelin kafesinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Aierken cinayetiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevkedildi. Aierken'in susturuculu silahla, 1000 dolar karşılığında öldürüldüğü belirlendi.

SUSTURUCULU SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ
Fatih, Şehremini Mahallesinde geçtiğimiz pazar günü bir kafeterya da oturan Uygur Türkü Saimait Aierken'i uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Görgü tanıklarını ifadelerine göre olayın şüphelisinin sakin bir şekilde Saimait Aierken'in yanına yaklaştığı bir anda susturucu takılmış tabancasını çekerek cinayeti işleyerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Kafeteryanın güvenlik kameralarının cinayet anını görüntülediği ortaya çıktı.

İKİ ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ADANA'DA YAKALANDI
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin izi Adana'da bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Adana Emniyet müdürlüğünün ortak operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinden Suriyeli olduklarını gösteren kimlikler çıkan üç şüphelinin kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. 
Hüseyin Ahmet A. ve Abdullah E. ve Ali İ. adlı şüphelilerin Kırgız oldukları belirlendi. Şüphelilerin Suriye içinde bazı çatışma bölgelerinde bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerle ilgili yapılan aramalarda 6 cep telefonu, sahte olarak hazırlanmış 13 adet geçici koruma kimlik belgesi çıktı.
İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgulanmasının ardından Normakhamat A. adlı  kişinin  olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e çıktı. Olayda kullanılan otomobil de Pendik'te bulundu. Şüphelilerin cinayet olayından iki hafta önce İstanbul'a geldikleri ve hedeflerindeki Saimait Airken'e yönelik keşif yaptıkları tespit edildi. Polis soruşturması sonucunda olayı tetikçisinin 1000 dolar karşılığında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Yetkililer olayın sebebinin ve azmettiricinin tespit edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI
Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer bulmuştu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.
 

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