Fatih'te yangın paniği (1)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ - İSTANBUL - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı. (FOTOĞRAF)
28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:43
Alper KORKMAZ - İSTANBUL - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
(FOTOĞRAF)
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