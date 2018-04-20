Fatih'te tur otobüsleri çarpıştı çok sayıda öğrenci yaralandı-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
FATİH'TE gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
fotoğraflı
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() FATİH'TE gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. fotoğraflı
20 Nisan 2018 Cuma 11:28
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
FATİH'TE gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
fotoğraflı
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