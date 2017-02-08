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Fatih'te suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

  Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () Fatih'te 15 adrese operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karagümrük'te bir suç örgütüne yönelik belirlediği kişileri yakalamak için operasyon...

Fatih'te suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () Fatih'te 15 adrese operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karagümrük'te bir suç örgütüne yönelik belirlediği kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Karagümrük'te sabah saatlerinde 15 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları aramalarda 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptığı ve bazı esnafları tehdit ederek zorla para aldıkları ileri sürüldü.
 

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